Perché a Positano certa inciviltà è tanto tollerata?

E’ da irresponsabili mettere dei rifiuti alla foce di questo rivo, soprattutto durante un allerta meteo dopo quello che è accaduto. E lo è ancora di più che cittadini e Amministrazione non facciano nulla per impedirlo.

http://www.salernotoday.it/…/disagi-danni-vento-salerno-pro…

Molti dei rifiuti che qui vengono depositati nei periodi di rischio piogge o mareggiate sono finiti in mare o sulle spiagge creando un enorme inquinamento ambientale e rischio per le persone e la navigazione.

Siamo sicuri di essere amministrati da persone responsabilmente attenti all’Ambiente, alla tutela del territorio ed alla salute dei cittadini?

Di avere una minoranza altrettanto attenta ad assicurarsi che lo siano?

A vedere queste immagini il dubbio è lecito, anche perché non è la prima volta che si vedono cose del genere e non solo qui.

Una cosa però è certa, in un paese civile, come dovrebbe essere Positano, queste cose non dovrebbero mai accadere. Invece purtroppo succedono e non sono le sole.

Com’è certo che i cittadini incivili che compiono queste gesta e questi disattenti Amministratori, non possono poi spacciarsi per paladini della legalità della civiltà o alla difesa del territorio, oppure garanti della sicurezza e salute dei cittadini, visto il danno ambientale che tacitamente creano e tollerano. Poiché solo per queste ragioni è successo che tonnellate di rifiuti si trovano oggi disseminate sul Nostro territorio e nel Nostro mare e molti altri ci finiranno se le cose non cambieranno in meglio.

Le cose sono tre:

1) O la maggioranza di Noi è “incivile” perché ci fa comodo esserlo……? Anche l’omertoso silenzio rivolto a tutelare qualche personale interesse è senso d’inciviltà!

2) Oppure chi ci amministra non essendo capace di distinguere la differenza tra civile e incivile fa fatica a intervenire nella giusta direzione …? Quindi non in grado di Amministrare giustamente.

3) O c’è qualcos’altro che al momento io ignoro…? Se così fosse spero che qualcuno me ne dia conoscenza.

Auguriamoci che il Comando dei VVUU sia un pochino più attento, anche se non si capisce bene perché, pur avendo il controllo di diverse telecamere sparse sul territorio e che molta di questa inciviltà si manifesta in prossimità di queste, non sia ancora intervenuto a porvi fine?

Forse non ci resta che sperare nel più attento e quotidiano lavoro di altri Organi Istituzionali, come ad esempio: Carabinieri, Ufficio Marittimo ecc:

Voglio anche ricordare che c’è ancora una zona della spiaggia grande di Positano dove sono stati sotterrati “momentaneamente” quintali di rifiuti. Credo che intanto sarebbe opportuno che fosse dichiarata inagibile e resa impraticabile, soprattutto ai bambini, fino a quando non verrà del tutto bonificata. Suppongo anche che nello stato attuale sarebbe irresponsabile, direi anche assurdo, pensare di darla in concessione per farvi svolgere attività turistiche come si è fatto nelle precedenti stagioni estive. Se il Comune è di altro avviso, avrei piacere che comunicasse alla Cittadinanza quale altra soluzione abbia in mente di adottare per risolvere il problema?

Questi rifiuti si possono trovare dalla superficie fino a più di un metro di profondità, quindi bisogna andare molto affondo per fare un’adeguata bonifica!

Augurandomi che in Tutti e su tutto prevalga il buon senso e che questo non finisca insabbiato…!?

Porgo a Tutti il mio più sincero saluto e ringraziamento per l’attenzione.

Daniele Esposito