Napoli. La relazione della Dia: «Baby boss crescono: è l’effetto del caos tra i clan. Sempre più giovani coinvolti»

Sempre più giovani, sempre più violenti. Sognano di diventare boss e nel loro delirio adolescenziale non si fanno scrupoli. La pistola nella cintola dei jeans diventa l’icona di una vita appena cominciata ma già ridotta in cenere. Eccoli i protagonisti delle nuove bande criminali di Napoli. A delinearne i profili – in un quadro a tinte sempre più fosche – è l’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia consegnata dal ministro dell’Interno Marco Minniti al Parlamento. Dati e scenari che (seppur riferiti al periodo che va dal gennaio al giugno 2017) risultano quanto mai attuali. «In Campania – si legge nella introduzione – si è innescata una fase di accese e caotiche conflittualità in seno alle organizzazioni criminali che ha generato lotte intestine e scontri per assicurarsi il comando. La conseguenza è stata il materializzarsi di tanti “piccoli eserciti” sovente formati da ragazzi sbandati, senza una vera e propria identità storico-criminale: da anonimi delinquenti si sono impadroniti del territorio attraverso una quotidiana violenza più che mai esibita, utilizzata quale strumento di affermazione ed assoggettamento». Tra nuovi clan e baby gang. E siccome lungo la linea nera di questo scenario tutto si tiene, gli spunti di riflessione inducono a fare un ragionamento che investe anche il fenomeno dei «branchi» di minorenni che – nei loro atteggiamenti emersi in questi ultimi mesi – hanno seminato terrore e sangue a Napoli. La verità è che – tra false icone rilanciate da certi format televisivi, l’assenza di scuola e famiglia – «il dato caratterizzante del fenomeno è fornito dall’età sempre più bassa dei singoli “partecipi” pronti ad atti di inaudita ferocia». Come unico modello, per tanti di essi, restano solo la strada e quei cattivi maestri che – come spettri – continuano a popolare non più soltanto le periferie degradate ma anche (e ormai già da qualche anno) il centro storico di Napoli. La mappa. Non a caso nella «geolocalizzazione» dei casi emersi la Dia parte proprio dal cuore del capoluogo campano per descrivere il fenomeno. «Le zone ove più è palpabile il persistente stato di fibrillazione – si legge nel report – sono i quartieri del centro storico di Napoli. Nei quartieri della Maddalena e di Forcellala parziale disarticolazione dei clan Sibilli, Amirante, Giuliano e Brunetti (la cosiddetta paranza dei bambini) avrebbe offerto al gruppo dei Mazzarella di riprendere il controllo dei traffici illeciti. Gli echi di tale fibrillazione investono oggi anche la zona del Mercato. Ma all’indomani della frattura tra le baby gang di Forcella lo scenario è improvvisamente mutato: «Ed ora – prosegue la relazione – i clan hanno spostato i loro interessi nell’area compresa tra le Case Nuove e piazza Mercato». Scenario complesso. Ma non è tutto. A dimostrazione del fatto che le offensive giudiziarie hanno smantellato le strutture di tante cosche, alimentando gli appetiti criminali di tantissimi giovani, c’è un rimescolamento generale degli assetti di camorra in città. Prova ulteriore è fornita dal ruolo di un altro clan storico, quello dei Rinaldi – radicato nell’area occidentale e precisamente a San Giovanni a Teduccio – che da tempo ha rialzato la testa nutrendo mire egemoni e di espansione in quartieri centrali di Napoli. Tutto ciò determina caos. Un caos che spesso e volentieri sfocia nel fenomeno delle «stese»: raid armati affidati a poco più che ragazzini armati di pistola, i quali seminano il panico tra i residenti di ampie zone, costretti a vivere una sorta di coprifuoco camorristico. I minori. Si fa sempre più labile e impercettibile, in questo modo, quel diaframma che divide micro e macrocriminalità. «La criminalità comune – scrivono ancora gli esperti del Viminale – è sempre più spesso in rapporto di contiguità con quella organizzata: si registra infatti un elevato numero di reati predatori, spesso consumati con metodi violenti, realizzati congiuntamente con altre tipologie tipiche della camorra. Tra questi lo spaccio di droga, svolto quasi sempre da giovanissimi e minori per conto delle organizzazioni camorristiche, in contesti caratterizzati da storico degrado». Camorra «frantumata». Si conferma anche un altro dato a dir poco allarmante. Il numero dei clan, delle «famiglie» e dei tanti sottogruppi che delinquono. Tra Napoli e provincia si contano addirittura 89 clan attivi, 42 dei quali in città. E qualcosa come 4.500 affiliati. Numeri impressionanti che forniscono il polso di una situazione difficile da tenere sotto controllo, anche in considerazione della realtà morfologica del centro storico e di tante altre aree periferiche pure interessate dalla piaga criminale. Per capire di cosa stiamo parlando basterà prendere ad esempio la zona del quartiere di Fuorigrotta. In questa zona che si estende per appena sei chilometri quadrati insistono addirittura sei cosche. Un record. «A Fuorigrotta – si legge – la camorra opera attraverso precise “direttrici territoriali”: la zona intorno allo stadio San Paolo è sotto il controllo della famiglia Zazo; il Rione Lauro (che dista appena duecento metri dall’impianto sportivo in cui gioca il Napoli) rimane saldamente nella mani del gruppo Iadonisi; mentre l’area compresa tra via Giacomo Leopardi e la Cumana (anch’essa a un tiro di schioppo sia dallo stadio che dal Rione Lauro) è appannaggio del sodalizio Baratto-Bianco, a cui di recente si è aggregata la famiglia Cesi, a sua volta collegata al gruppo dei Giannelli di Bagnoli». I clan «inabissati». Ovviamente – sullo sfondo – resta il pericolo legato ai vecchi, storici e radicati clan che pur avendo perso i loro boss continuano a mantenere un’influenza pesantissima nelle rispettive zone d’influenza. Così è per la cosca Contini, sempre forte e rapace nelle aree del centro storico e dell’Arenaccia, oltre che a Capodichino; ma soprattutto – e qui parliamo di sodalizi attivi sì in provincia, ma con importanti diramazioni anche nel capoluogo – per i clan Moccia, Polverino, Nuvoletta e Mallardo. (Giuseppe Crimaldi – Il Mattino)