L’attaccante Giuseppe Lauro nella Nazionale under 18 dilettanti

Dalla terra sorrentina a quella laziale della capitale

Piano di Sorrento – L’attaccante Giuseppe Lauro che gioca nel Sant’Agnello è arrivato nella Nazionale under 18 dilettanti, dalla terra sorrentina a quella laziale sotto la guida tecnica di Fausto Silipo.

Il 18enne calciatore che già in questa stagione si è ben presentato con la maglia biancazzurra dei santanellesi, infatti è stato in qualche gara l’uomo match, oggi si presenta con un buon curriculum al Mancini Park Hotel di Roma dove ha sostenuto il primo allenamento. Ha già svolto la prima seduta e poi chiuderà con la sessione mattutina ed il test pomeridiano contro la squadra juniores nazionale del Trastevere. Il giovane calciatore che ha un fisico da corazziere, è un attaccante abile a giocare con le spalle alla porta; oltre a essere un implacabile finalizzatore, negli ultimi tempi ha giocato anche facendo la spola tra il centrocampo e l’attacco, forte della capacità di individuare sempre le giuste linee di passaggio per mandare in gol i compagni meglio piazzati.

Il giovane attaccante è molto soddisfatto sia perché il mister Fausto Silipo ha nutrito in lui grande fiducia e poi perché si fa una buona esperienza conoscendo altri calciatori di altre regioni vivendo in ritiro. In poche parole il suo sogno si sta avverando, il lavoro che ha effettuato in costiera è stato ottimo, la passione ha dimostrato di averla, per cui ora basta mettersi in mostra in questo raduno ed in bocca la lupo.

GISPA