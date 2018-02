La Sfogliacampanella per San Valentino raddoppia

La famosa sfogliatella con il cuore di babà diventa il dolce dell’Amore

Un concentrato di passione e dolcezza: non esiste definizione più giusta per la Sfogliacampanella, il dolce due in uno (una sfogliatella con il cuore di babà) che ha conquistato il palato di napoletani e non.

In occasione della festa degli Innamorati, il dolce raddoppia: due sfogliacampanelle al gusto “bacio” legate da una raffinata decorazione in pasta di zucchero. La pasticceria classica napoletana incontra dunque l’arte del cake design per creare un prodotto goloso e unico.

Che festeggiate il San Valentino con una cena romantica, una gita fuori porta, o un tete a tete casalingo, per chiudere in bellezza il giorno più romantico dell’anno non c’è modo migliore che mangiare una Sfogliacampanella in due… Un dolce peccato di gola capace di sciogliere il più duro dei cuori!

Il rito da effettuare è semplice, ma romantico: ci si scambia un bacio e poi si potrà condividere con il proprio partner questo puro piacere cioccolatoso! Un modo diverso per condividere un momento piacevole con la persona amata…

Il dolce è in edizione limitata, sarà disponibile presso il bar pasticceria SfogliateLab solo fino a fine febbraio.

Hashtag ufficiali: #sfogliacampanella #sfogliacampanellainlove