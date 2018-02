Grandissimo successo del Carnevale dei piccoli alla Vittorio Veneto di Sorrento

6 Febbraio 2018

E’ stato veramente un grande successo il carnevale per la sezione infanzia alla vittorio veneto di sorrento

Non e’ mancato propio nulla: C’erano I giochi,I pagliacci il trucca bimbi ,I palloncini le immancabili bolle di sapone e le baby dance piu’ amate ma anche fantastici laboratori di teatro (per conoscere e ricordare la tradizione delle maschere) creativi (affinche’ l’arte non debba mai mancare) e per finire un fantastico raccontastorie con un kamishibai (teatro in legno) trasportabile e I due fantastici pupazzi marco e valda..

I bambini si.sono letteralmente incantati in questa favolosa animazione itinerante curata dall’agenzia di animazione entertainment by mamme al centro (www.mammealcentro.org) le maestre ,la preside e il personale tutto hanno partecipato entusiasti all’iniziativa promossa dalla preside Daniela Denaro e dal comune di sorrento

I nostri cuccioli hanno festeggiato il Carnevale con attività fantastiche

Scatti rubati , una giornata piena di colori e di soddisfazione con i bambini della Vittorio Veneto ! #vivisceglidiventaunodinoi #carnevale #entertainmentanimazione #mammealcentro🎉🎊

Ia pagina della Vittorio veneto ha pubblicato video e foto le mamme contentissime hanno commentato sulle bakeke e si sono complimentate

Una bella soddisfazioni anche perche’ I bambini ne erano.tanti quasi 300.8 classi

Abbiamo fatto ballare anche le maestre veramente tutti tutti contenti genitori e bambini maestre e preside