Ercolano. Sedici anni, picchia la madre e il fratellino. Arrestato dai carabinieri

Ercolano. Picchia barbaramente la madre fino a farle uscire il sangue da un braccio e poi si scaglia con violenza contro il fratellino piccolo, senza un apparente motivo. Arrestato dai carabinieri un 16enne già noto alle forze dell’ordine del centro storico, con padre in carcere ritenuto affiliato al clan Ascione. Una scena di violenza e sopraffazione tra le mura domestiche ai danni dei più deboli, una donna e un bambino di soli 10 anni, di cui si è reso autore ancora una volta un minorenne, un 16enne di via Supportico Panzone, a pochi passi dalla centralissima via Quattro Novembre. E, sebbene quella donna e quel bambino fossero sua madre e il suo fratellino minore, non ha arrestato la sua furia il 16enne che per futili motivi li ha aggrediti con tale violenza da mandarli in ospedale. Sono dovuti intervenire, infatti, i carabinieri della tenenza di Ercolano, agli ordini del tenente Christian Petruzzella, che hanno trovato la donna, appena aggredita dal proprio figlio adolescente, che si tamponava il sangue che le usciva dal gomito utilizzando una maglietta mentre il fratellino di 10 anni in lacrime era chiuso a chiave nel bagno. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 16enne avrebbe cominciato a litigare con il fratellino minore per motivi futili, legati alla convivenza sotto lo stesso tetto. Avrebbero prima discusso su cosa guardare alla televisione, poi su cosa mangiare per pranzo, fino al punto che il ragazzo, accecato dall’ira, avrebbe cominciato a prendere a pugni e schiaffi la madre e, in seguito, si sarebbe scagliato violentemente anche contro il fratellino piccolo, che piangeva spaventato. Poi, ancora più adirato, il giovane pare abbia cominciato a lanciare oggetti e suppellettili contro i suoi familiari, colpendo e rompendo una vetrata della cucina, i cui cocci avrebbero ferito al gomito sua madre. Tutto ciò mentre continuava ad urlare e a dire parolacce contro madre e fratello, attirando l’attenzione dei vicini. Il bambino di 10 anni, dopo essere stato picchiato dal fratello maggiore, si è riparato nel bagno terrorizzato chiudendo a chiave la porta. All’arrivo dei militari la donna è stata trovata in lacrime mentre si puliva le macchie di sangue dal gomito e il 16enne violento sulla porta che ancora inveiva contro di lei. Al 16enne sono state strette le manette ai polsi ed è stato portato al centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, a Napoli. Dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. I due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove sono stati soccorsi e poi dimessi con una prognosi di 7 giorni per i traumi e le contusioni riportate. Nel corso dell’interrogatorio la madre del ragazzo si è aperta con gli uomini dell’Arma riferendo che suo figlio, di indole violenta, stava assumendo quegli atteggiamenti incontrollati da circa due mesi facendo vivere lei e suo figlio minore nel terrore. Cresciuto in un contesto certamente non facile, con un padre in carcere per rapine ed estorsione e una madre che deve occuparsi di tutto, il 16enne non frequenta la scuola ed era già noto alle forze dell’ordine per atti di microcriminalità. Addirittura alcune persone della zona pensavano che la donna fosse ragazza madre, visto che il padre dei suoi figli non si vede mai da quelle parti e che il ragazzo stesse esprimendo con la violenza questo disagio. (Francesca Mari – Il Mattino)