Costa d’Amalfi, violenta tromba d’aria a Maiori: albero divelto. Le immagini impressionanti da Villa Rufolo a Ravello

Come avevamo anticipato nella serata di ieri, si è abbattuta una tromba d’aria su Maiori, in Costiera Amalfitana, la quale ha creato non pochi danni.

Il maltempo che si è riversato sulla Regione ha messo a dura prova tutta la Divina: in particolare, interventi dei volontari della Millenium sono stati necessario ad Amalfi e appunto a Maiori. Qui, sul lungomare, si è divelto un albero, il quale poteva travolgere qualcuno. Sono intervenuti celermente gli agenti della Polizia Municipale.

Ieri, in serata, nei pressi del rione Sant’Antonio, è intervenuta l’Anas e nuovamente i volontari della protezione civile Millenium che hanno provveduto a pulire e ripristinare la viabilità sulla strada che da Positano va a Salerno (leggi qui).

Impressionanti le immagini che vedete da Villa Rufolo a Ravello.