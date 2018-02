Costa d’Amalfi: tour elettorale da Positano per Edmondo Cirielli (FdI) con sosta a Tramonti, ma sta perdendo pezzi

Edmondo Cirielli, capolista di Fratelli d’Italia a Salerno per la Camera dei Deputati (e candidato uninominale nell’Agro Nocerino) è stato ieri in Costiera Amalfitana per un tour elettorale, in cui è andato ad incontrare i locali segretari, tesserati e sostenitori del partito della coalizione di centrodestra. Cirielli ha fatto tappa da Positano per tutti i comuni della Divina, insieme con il candidato all’uninominale Salerno-Cava-Costiera-Valle dell’Irno Gennaro Esposito, facendo una speciale sosta a Tramonti dove ha incontrato la locale delegazione, fermandosi per pranzo al Ristorante L’Infinito, degustando le specialità locali preparate con maestria dalla famiglia Salsano. Un momento di relax in un ottimo ristorante quello dell’ex comandante dei carabinieri, ora uno dei politici di riferimento del partito della Meloni in Campania, ma che sta perdendo pezzi dopo la fuoriuscita di Gambino e in particolare degli amministratori più importanti del territorio come il sindaco di Positano Michele De Lucia.