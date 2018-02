Cetara: il comune seleziona 4 agenti di polizia municipale a tempo parziale e determinato

Il Comune di Cetara seleziona con bando pubblico quattro agenti di polizia municipale stagionali, a tempo parziale e determinato per 3 mesi complessivi, nella categoria economica C1. Il Concorso è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n.11 del 6 febbraio. Per l’ammissione bisogna ottemperare a tutti diritti civili e militari stabiliti dalla legge, avere almeno un diploma di Scuola Secondaria Superiore e le patenti di guida di Categoria B e A. La domanda di ammissione alla selezione va allegata alla ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00, indicando quale causale “Tassa di concorso – Agente di Polizia Locale – Cat. C1″, da effettuarsi tramite versamento sul c/c postale n. 18960849 intestato alla Tesoreria del Comune di Cetara, pena l’esclusione dalla selezione.

I candidati devono inoltre presentare per l’ammissione apposita domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Cetara, da redigersi utilizzando l’apposito modello e attenendosi strettamente ad esso, nella quale il richiedente dovrà dichiarare: cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza o eventuale domicilio presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero telefonico e tutti i requisiti richiesti riportati sopra. La domanda dovrà essere allegata da ricevuta di versamento della tassa di concorso e copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità. Eventuali mancanze su tale prassi vedrà l’esclusione del candidato dalla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre il 21/02/2018 e potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, oppure spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Cetara – Corso Umberto I,47 – 84010 – Cetara (SA) o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: info.cetara@asmepec.it.

La busta (o la mail) contenente la domanda e l’eventuale documentazione dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura (od oggetto, in caso di posta elettronica): “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato agenti di polizia locale”. Scaricare la domanda dal sito dell’Ente www.comune.cetara.sa.it e rivolgersi al Comune di Cetara per informazioni, telefonando al 089262914, oppure rivolgersi ai pubblici uffici dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.