Carte clonate sul web pirata, truffa globale. Coinvolti 16 paesi, maxi-bottino. Un napoletano tra i 13 arrestati

La truffa corre sul web. O, più correttamente, sul «dark web»: e cioè lungo quei canali che delineano l’abisso sotterraneo della Rete, lungo la quale scorre di tutto e di più. Dal mercato delle armi vendute a buon mercato, per poi proseguire alla pedofilia e alle truffe. E una maxi-truffa è al centro di un’indagine condotta dalla Homeland security investigation (Hsi) statunitense e dalla Polizia italiana che ha portato all’arresto di 13 persone, una delle quali in Italia, in provincia di Napoli. A finire in manette è un uomo di mezza età – la Polizia di Stato non ha fornito le sue generalità – ma si sa che è residente nel Giuglianese. Una truffa record quella maturata in almeno sette anni da una sorta di «Spectre» dedita a clonare sia carte di credito che di debito. L’organizzazione era attiva, oltre che in Italia, in almeno altre 15 nazioni: dall’Africa agli Stati Uniti, all’Europa. Alle indagini ha contribuito in maniera determinante anche la Polizia postale di Napoli, diretta dal primo dirigente Daniele de Martino. Carte di credito e codici bancari venivano sottratti a ignari cittadini e venduti nel dark web. E in poco più di cinque anni i criminali informatici si sono assicurati un bottino di oltre 530 milioni di dollari. Indagini internazionali sono riuscite a chiudere il cerchio intorno ai presunti truffatori: 13 le persone arrestate, una delle quali in provincia di Napoli come detto. L’uomo – già noto alle forze dell’ordine – utilizzava il nickname «Dannylogort»: era riuscito ad accreditarsi come «Vip member» di questa associazione criminale vendendo ed acquistando le cosiddette stringhe: e cioè i codici utili a clonare qualunque tipo di carta di credito, o di debito. Ma torniamo ai risultati dell’inchiesta. Gli uomini della sezione «Financial cybercrime» e del compartimento della Campania della polizia Postale, in collaborazione con l’Hsi, gli hanno notificato il mandato di cattura internazionale nel quale il napoletano è accusato di «aver fatto parte attivamente all’organizzazione criminale fin dal 2010». Il presunto capo dell’organizzazione era invece un ucraino arrestato la scorsa settimana in Thailandia. Secondo quanto accertato dalle indagini, l’organizzazione aveva focalizzato la sua attività sulla compravendita di migliaia di carte di credito rubate e clonate, di codici di verifica (Cvv) per l’uso delle carte online, di codici di accesso a servizi di home-banking e di dati personali e riservati appartenenti a migliaia di vittime in tutto il mondo. Per rendere ancora più difficile il lavoro delle forze di polizia che erano sulle tracce dei truffatori, l’organizzazione utilizzava «Liberty Reserve», una piattaforma di scambio di «crypto monete» virtuali utilizzata in passato da criminali di tutto il mondo per il compimento di attività illecite e chiusa nel 2013 dagli Stati Uniti al termine di un’indagine che si concluse con la condanna del fondatore Arthur Budovsky a 20 anni di reclusione per riciclaggio internazionale. Scattati gli arresti, l’inchiesta non può affatto dirsi conclusa. Molte, troppe domande restano ancora in attesa di risposte. Chi, e soprattutto come, è riuscito a procurarsi le cosiddette «stringhe» dei codici relativi alle varie carte clonate? A Napoli, si sa, esistono alcune «centrali» di clonazione di credit cards. Alcune delle quali gestite da soggetti riconducibili a un gruppo di extracomunitari, nigeriani e pakistani. Indagini quindi in corso per delineare scenari che potrebbero disvelare nuove e insospettabili complicità in questo immenso giro di soldi rubati. (Giuseppe Crimaldi – Il Mattino)