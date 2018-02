Bottino da oltre 20 mila euro, fermato 45enne di Castellammare. Derubò dirigente NBA diretto in Costiera Sorrentina

La Polizia di Castellammare di Stabia ha fermato un 45enne del posto dopo una certosina indagine. Gli agenti, infatti, hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di L.C.. I fatti risalgono allo scorso settembre, quando furono derubati dei turisti americani che erano diretti in costiera Sorrentina. L’individuo è stato fermato presso l’aeroporto di Capodichino a Napoli, mentre rientrava dalla Romania.

Insieme a lui operava il complice, arrestato a dicembre. L’operazione illegale che l’ha visto protagonista è consistita nell’aprire la Mercedes di proprietà dei turisti, parcheggiata a via Panoramica, e, mentre questi pranzavano, rubare borse e uno zaino che conteneva Ipad e Iphone, 2000 dollari in contanti e un paio di orecchini per un valore di oltre 20 mila euro. La Polizia ritrovò celermente lo zaino che all’interno conteneva solo i documenti delle vittime.