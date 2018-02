Bagnoli, la bonifica è lontana. Area sequestrata fino all’ultimo grado di giudizio: almeno due lustri

La svolta per Bagnoli sembrava dietro l’angolo dopo la pubblicazione della sentenza sulla mancata riqualificazione. La svolta avrebbe dovuto manifestarsi sotto forma di dissequestro dell’area: via al definitivo progetto di lotta ai veleni, apertura ai programmi di rinascita e trasformazione. Invece la svolta è rimasta incastrata al quart’ultimo rigo della sentenza, bloccata da sole sei parole. C’è scritto che viene disposto il dissequestro dell’area, ma solo «al passaggio in giudicato della sentenza», cioè quando la giustizia avrà definitivamente completato il suo corso. Quelle sei parole condannano Bagnoli a rimanere così com’è ancora per un tempo lungo, incerto ma lungo, che potrebbe arrivare fino al ricorso in Cassazione. Più o meno dieci anni. Così l’entusiasmo per la conclusione della prima fase della vicenda processuale s’è trasformato in delusione: la svolta non è dietro l’angolo. Attonita alla notizia la presidente dei costruttori edili, Federica Brancaccio. Chiede conferme, vuol leggere con i suoi occhi quella porzione di sentenza che non sblocca l’impasse dell’area: «È un’ipotesi che non avremmo mai pensato di contemplare – dice di primo acchito – dopo tanti anni trascorsi ad assistere al duello istituzionale, finalmente eravamo arrivati a vedere un’intesa. Eravamo pronti a festeggiare l’avvio di una bonifica che finalmente sarebbe partita, ad assistere alla rigenerazione di un territorio che da troppo tempo aspetta di essere traghettato verso una nuova vita. Eravamo pronti, come sempre, a metterci a disposizione, a collaborare su tutti i tavoli». La presidente dell’Acen si ferma, cerca un segnale di speranza per il futuro di Bagnoli: «Sarà importante leggere le motivazioni della sentenza per capire se esiste un varco che possa contemplare la possibilità di dissequestro dell’area». Ad attendere le motivazioni non c’è solo l’Acen. In prima fila c’è Invitalia che è pronta a studiare la prima mossa da fare per dare il via, finalmente, al progetto. La struttura guidata da Domenico Arcuri, che ha in carico il futuro della nuova Bagnoli, ha riunito i legali subito dopo la pubblicazione della sentenza. Sul tavolo proprio la possibilità di chiedere il dissequestro, ma tutto è legato alle motivazioni: solo quelle possono fare chiarezza e aprire un eventuale spiraglio per una richiesta ufficiale. Anche da Palazzo San Giacomo, dove il sindaco de Magistris non interviene ufficialmente sulla vicenda (anche lui in attesa delle motivazioni), trapela una perplessità da parte dell’ufficio legale circa il collegamento del sequestro al passaggio in giudicato della sentenza. È il penalista Bruno Von Arx a fare chiarezza sulla vicenda: «Non esiste una disposizione di legge specifica sull’argomento – spiega l’avvocato – con ogni probabilità, però, il giudice quando ha deciso di mantenere il sequestro dell’area, ha inteso tutelare i diritti degli imputati nell’evoluzione fisiologica del processo. In questo caso specifico la condanna è stata disposta sulla base di una consulenza tecnica che è stata molto contrastata dai difensori. Quindi è evidente che l’esercizio dei loro diritti in fase di appello presuppone una immodificazione dello stato dei luoghi». Insomma, spiega l’avvocato Von Arx, l’area va mantenuta sotto sequestro perché potrebbero esserci richieste di nuove perizie che potrebbero vedere risultati non corretti se nel frattempo i luoghi subissero interventi o mutamenti. L’intera vicenda viene affrontata con piglio polemico da Riccardo Marone, ex sindaco di Napoli che conosce nel dettaglio la questione: «Non penso che il futuro di Bagnoli sia collegato al sequestro dell’area. Innanzitutto perché attualmente viene inibito solo il 60% dell’intera area. E allora mi chiedo: perché non si iniziano gli interventi in quel 40% di terreni sui quali si potrebbe liberamente operare? Un Commissario Straordinario è stato nominato circa tre anni fa, nessuno si chiede cos’ha fatto fino ad ora per far decollare, finalmente, il progetto? Io per adesso ricordo solo un banale intervento realizzato sull’arenile di Bagnoli: venne presentato come un importante risultato ma a me sembrò un’inezia, una cosa risibile». Il ragionamento segue percorsi che alimentano la tensione, anche se Marone precisa spesso «parlo nell’interesse della città. Io come tutti i napoletani vorrei che Bagnoli finalmente arrivasse a una svolta». Poi, però, Marone scivola nuovamente sul terreno della polemica: «Il capo di Invitalia, Arcuri, spiega che l’area è totalmente inquinata, poi però dice che bisogna far partire i bandi per la caratterizzazione. E allora mi chiedo, e chiedo ad Arcuri: com’è possibile sapere che è tutto inquinato se devono ancora partire i rilievi per la caratterizzazione?». Il fiume in piena Marone si ferma solo davanti a uno snodo che è condiviso con la totalità degli altri interventi: «Io ritengo che ci sia la possibilità di chiedere alla magistratura un dissequestro dell’area. Ovviamente andranno lette con attenzione le carte ma sono certo che di fronte alla necessità di far decollare un progetto determinante per la comunità, ci sarà una possibilità di sbloccare questa situazione. Ma insisto: dopo tre anni di commissariamento è il momento di mettersi in moto. Le possibilità ci sarebbero anche adesso, nonostante il mancato dissequestro». Sulla vicenda è meno severo Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione con delega all’Ambiente. Di primo acchito guarda alla questione con gli occhi dell’avvocato: «Io non credo che la questione sia così drammatica sul piano strettamente legale. Sono convinto che, alla luce del deposito delle motivazioni della sentenza, si verificherà una possibilità di richiesta di dissequestro. Penso a una situazione come quelle degli abbattimenti delle costruzioni abusive: viene concesso, abitualmente, il dissequestro per consentire l’abbattimento dell’opera. Ecco, io ritengo che questo caso possa essere simile: se c’è necessità di procedere alla bonifica, è plausibile che si riesca ad ottenere un decreto di dissequestro». Fin qui il Bonavitacola avvocato che chiarisce più volte di non esprimersi nella sua veste istituzionale. Quando indossa i panni da vicepresidente della Regione e assessore all’ambiente, invece, Bonavitacola chiarisce di non avere conoscenza di dettagli della vicenda e si limita a dichiarare «confido che questa pronuncia non sia ostativa al prosieguo dei lavori intrapresi per la bonifica dell’area di Bagnoli. È auspicabile che si possa arrivare a un provvedimento di dissequestro, finalizzato alla bonifica, ma solo se questo non diventa un ostacolo per le ulteriori fasi di giudizio». Intanto Bagnoli resta nel limbo. Sospesa fra le sei parole di una sentenza che la condanna a restare paralizzata e l’attesa delle motivazioni che potrebbero determinare la definitiva svolta. Oggi per Bagnoli non è cambiato nulla: rimane sotto sequestro con un futuro nascosto nella nebbia. (Paolo Barbuto – Il Mattino)