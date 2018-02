Amalfi. Carabinieri scoprono e denunciano il ladro di un cellulare sottratto pochi giorni fa nella cittadina costiera

I Carabinieri della stazione di Amalfi, hanno scoperto e denunciato l’autore di un furto di un cellulare commesso pochi giorni fa ad Amalfi in un cantiere edile di Largo Duca Piccolomini. Mentre gli operai erano a lavoro, un malfattore si è introdotto e, notato un cellulare che era sotto carica sul quadro elettrico temporaneo, lo ha staccato e rapidamente rubato, dileguandosi fra i vicoli. Dopo la denuncia del proprietario in caserma, i Carabinieri hanno acquisito sia le immagini di sorveglianza del Comune che che di alcune abitazioni limitrofe, delineando i connotati del ladro. Ieri, durante una servizio di pattuglia sul territorio, i militari hanno notato un uomo riconducibile esattamente all’autore del furto, aggirarsi per Amalfi mentre vendeva ombrelli. Lo hanno quindi fermato, identificato e portato in caserma dove lo hanno raffrontato inequivocabilmente con le immagini. L’uomo classe 1974, di Secondigliano (Na), è stato denunciato. Era già noto ai militari dell’Arma della costiera per essere già stato scoperto e denunciato quale autore, circa un anno fa, del furto delle offerte da una chiesetta di Positano. Sono in corso ulteriori indagini per recuperare il telefono che pare sia stato immediatamente rivenduto ad un extracomunitario.