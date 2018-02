Stamattina intorno alle 11 un team di operai del Comune di Agerola è intervenuto a via Antonio Coppola, frazione San Lazzaro, nei pressi della tavola calda ‘Gastronomikey’ per potare un albero piantato lì pochi anni fa. L’intervento si è reso necessario dopo le fortissime piogge e i venti forti degli ultimi due giorni. Insomma con ogni probabilità si tratta di un’azione preventiva, prima che qualche ramo si staccasse e creasse danni. L’albero, come si può vedere, ora è quasi spoglio.

L’intervento in effetti avviene a distanza di poche ore dall’ultimo evento meteorologico che ha colpito l’intera Costiera Amalfitana, dove una tromba d’aria in mare ha colpito i paesi lungo la costa, in special modo Maiori dove un albero è divelto, con diversi danni anche a stabilimenti balneari, mentre a Ravello c’è stato un crollo di un muro di contenimento di Villa Rufolo.