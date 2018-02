Vico Equense. Finalmente dopo tanto tempo a Vico torna una vera festa di Carnevale. Ovviamente non come le più blasonate città con carri allegorici e quant’altro ma una semplice festicciola. Ricordo ancora quando ero bambino dei travestimenti di ogni tipo con i festeggiamenti, anche insieme alla scuola, in Piazza Marconi, vicino la chiesa di San Ciro. Pieno di coetanei, con vari temi, dai cartoni, agli ortaggi, frutta e alla vita amministrativa tra cui travestimenti da sindaco, Carabinieri e via dicendo. Esperienze uniche e belle che con il passare del tempo si sono perse, purtroppo.

Adesso posso dire, con la gioia agli occhi, anche da animatore ACR quale provo ad essere, che ritorna una festa, una vera festa aperta a tutti, dal centro alla “periferia”, dai “monti e dal mare!”.

Una festa di Carnevale organizzata da tutte le Parrocchie di Vico Equense, per i più piccoli e più grandi con tanti bei travestimenti, carri e divertimento assicurato.

Si partirà il giorno di Carnevale, Martedì 13 Febbraio 2018, con l’appuntamento in Piazza Kennedy (di fronte il Comune nuovo) alle ore 15, aspettando le parrocchie della collina che scenderanno travestiti al centro per le stradine interne. Poi alle ore 15.15 si sfilerà fino in Piazza Marconi, vicino alle giostre, dove verso le ore 15.30 si farà la vera festa tra musica, balli, intrattenimento, un po’ di cibo e molto altro ancora.

Una festa chiesta su invito del Comune di Vico Equense che offrirà per i bimbi artisti di strada, giocolieri e vari svaghi.

Quindi non puoi assolutamente mancare! Invita tutti i tuoi amici, parenti, grandi e piccini!