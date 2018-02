Il 28 febbraio a Salerno la semifinale del concorso ‘Una voce per l’Agro’

Il 28 Febbraio 2018 ore 18,00, al teatro Arbostella di Salerno si svolgerà la semifinale del concorso canoro “Una voce per l’Agro” dove saranno selezionati 18 cantanti che accederanno di diritto alla finalissima del concorso. L’evento sarà ripreso integralmente dal Rtc Quarta Rete e sarà trasmesso in differita tv, in contemporanea ci sarà la diretta su radio MPA. L’evento sarà condotto da Edda Cioffi, madrine della manifestazione saranno Ilaria Calvanese e Giusy Napoli, coreografie a cura del centro Internazionale Danze di Boscoreale. Il vincitore del concorso canoro riceverà una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, per iniziare un progetto artistico che vedrà la realizzazione di un singolo per Sanremo giovani, inoltre il vincitore del concorso sarà intervistato dalla radio media partner con il relativo passaggio del brano che gli sarà realizzato. Avrà altresì accesso diretto alla finalissima del concorso “Notte di Note” che si svolgerà a giugno nel prestigioso teatro di Altomonte (CS). Targa e trofeo per il 2° e 3° classificato, premio radio e premio della critica, inoltre per due artisti che non risulteranno nella rosa dei vincitori ci sarà la partecipazione gratuita per un mese ai laboratori del “Village music academy” tenuti da discografici, giornalisti e produttori di fama nazionale, per la promozione e formazione dei talento, con inserimento nel panorama artistico nazionale, presentazione alle “GRANDI” case discografiche e cinematografiche, lezioni di canto, recitazione, movimento scenico, ballo da parte di docenti big, partecipazioni a talent televisivi e alle selezioni dell’area sanremo, essendo partner ufficiale dello stesso festival, logicamente per gli allievi più talentuosi. Ospiti dell’evento abbiano due ragazze artisticamente strepitose che si sono fatte conoscere già al grande pubblico, si tratta di Sophia Barzotti e direttamente dalla trasmissione Prodigi di Rai Uno Carla Paradiso. Tra i giurati ricordiamo innanzitutto i rappresentati delle radio media partner, annoveriamo Italia Radio, Radio Amore, Radio Antenna Uno, Radio Stereo 5, Radio MPA, Radio Blue Star le quali intervisteranno il vincitore del concorso dopo la realizzazione del brano inedito. Saranno presenti i giornalisti di diverse testate locali e nazionali, ricordiamo inoltre Valentina Soria della redazione televisiva del Vg 21 dell’emittente Napoli Canale 21 e Ilaria De Sio giornalista di Radio Bussola 24, le cantanti nonché vocal coach di fama nazionale: Alessandra Alemanno, Johanna Pezone e Milena Setola, il soprano nonché direttore di coro: Paola d’Ambrosio, i musicisti, nonché autori, compositori e cantanti di fama nazionale: Marcello Attanasio e Massmo Curzio, quest’ultimo titolare dello studio Big Stone per produzioni artisti emergenti Tra le autorità politiche che presenzieranno all’evento annoveriamo la dr.ssa Maria Rosaria Vitiello consigliere politico della Provincia di Salerno per le politiche culturali, educative e scolastiche, la dr.ssa Carmela Sermino assessore alla giustizia sociale e sviluppo del territorio della terza muncipalità del Comune di Napoli, ed infine il dr. Michele Strianese Sindaco del Comune di San Valentino Torio (SA). Presidente di giuria ed anche direttore artistico del concorso “Una voce per l’Agro” è il poeta, scrittore ed autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale, Pietro Baratta.